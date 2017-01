En 2017 no sólo hay malas noticias: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que pareciera que en el inicio de 2017 hay sólo malas noticias, retos y desafíos, pero también hay signos positivos, como el desarrollo turístico alcanzado por el país al pasar del 15 al noveno lugar como destino más importante del mundo.Al encabezar en Los Pinos la presentación del Estudio de la Política Turística de México, elaborado por la OCDE, confió en que una vez que la Organización Mundial de Turismo dé a conocer las cifras a 2016, el país pueda reafirmar su posición o mejorarla.Agregó que la economía depende en gran medida del turismo, pues genera más de 7 millones de empleos. Y recalcó que el Estado se ha ocupado, a la par de las decisiones en torno al aumento de los combustibles, de los sectores más vulnerables de la población.“Primero atender a quienes menos tienen, a quienes son menos favorecidos, para luego seguir avanzando en un desarrollo que sea incluyente”, dijo Enrique Peña Nieto Potencia turística. El mandatario indicó que el estudio presentado por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, permitirá enriquecer las políticas públicas para fortalecer el sector turismo. Además, destacó que el estudio de la organización señala la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para mejorar la efectividad de la política nacional de turismo, a fin de evitar esfuerzos aislados y tener objetivos compartidos.Agregó que el documento advierte que el desarrollo económico no debe estar reñido con la preservación y cuidado de los recursos naturales.El presidente de México dio a conocer que en 2017, Año Mundial del Turismo Sustentable, se debe prestar especial atención a desarrollar un sector con un menor impacto ambiental.Peña Nieto estuvo acompañado por el canciller Luis Videgaray , y los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid; de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; de Economía, Ildefonso Guajardo; y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.También estuvieron presentes los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; de Concanaco, Enrique Solana, así como los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza; Guerrero, Héctor Astudillo; Nayarit, Roberto Sandoval, y Quintana Roo, Carlos Joaquín González.En su mensaje, Peña Nieto destacó que en América no hay otro país que reciba más turistas, sólo después de Estados Unidos, que México.El mandatario mexicano resaltó la importancia del turismo doméstico, pues entre 85% y 88% de cada 100 pesos que se gastan en el sector turístico provienen del turismo nacional.Afirmó que el dinamismo del turismo no depende solamente de los visitantes extranjeros, por lo que se debe fortalecer el sector.