Suegra de "El Bronco" quiere ser alcaldesa independiente

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

María Teresa Martínez Galván "Doña Tere", suegra del gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentó este miércoles ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) su aviso de intención para tratar de contender como aspirante sin partido a la alcaldía de Santa Catarina.



La mamá de Adalina Dávalos Martínez, esposa de Rodríguez Calderón, rechazó que reciba apoyo del mandatario estatal, en cambio, expresó sí recibirán apoyo de sus gobiernos, los alcaldes que buscarán la reelección.



No obstante, expresó que como familia ella apoyó a "El Bronco" cuando buscó la gubernatura. "Es mi familia y yo a mi familia siempre tengo que apoyarla, siempre hemos estado muy unidos nosotros…". Afirmó que tiene luz propia, no es hechura de nadie y logrará su objetivo trabajando casa por casa.



La mujer, quien el pasado mes de agosto fue exhibida en la prensa local por hacer trabajo político en Santa Catarina –actualmente gobernado por el PAN-, repartiendo artículos provenientes del DIF estatal y despensas de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, declaró que buscará reunir 45 mil firmas, que multiplicarían por siete las que exige la ley para obtener el registro.



"Doña Tere", como le gritaban sus simpatizantes, expresó que militó 35 años en el PRI -uno más que Rodríguez Calderón-, y no se avergüenza de ello, porque supo renunciar a tiempo para apoyar a su yerno, ante el hartazgo ciudadano contra los partidos políticos.



Sus seguidores se confundían, frente a la sede de la Comisión Estatal Electoral, con el contingente que acompañó a Daniel Torres, diputado federal hasta hace unos meses del PRI, quien convencido por "El Bronco" buscará por la vía independiente la alcaldía de Ciudad Guadalupe.



"Doña Tere" acudió acompañada por su hija.