Pablo Gómez renuncia al PRD y apoya a AMLO; augura la muerte del partido

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El fundador del PRD, Pablo Gómez, renunció hoy a su militancia perredista y auguró la muerte de este partido, además criticó a los dirigentes por haber aprobado la alianza con el PAN y dejar que prevalezca "el oportunismo y la corrupción".



A través de una misiva dirigida a miembros y simpatizantes del PRD, anunció que retira su membresía en el Partido de la Revolución Democrática, pues "ha prevalecido el oportunismo y la corrupción, síndrome contra el que hemos luchado durante toda la vida".



"Hoy, ya nada está vigente en ese partido. Sus principios, su programa y su Estatuto están abrogados en la práctica. Además, quienes se ostentan como dirigentes son producto de una ilícita continuidad de sus mandatos, fenecidos desde el 5 de octubre del presente año. Hay ahí una autocracia.



"Esa dirección absolutamente espuria ha integrado una coalición electoral con Acción Nacional cuyo propósito es llevar al líder del PAN a la Presidencia de la República", indicó.



Crítico que se impone al PRD abrazar a un candidato enemigo de la izquierda y al programa neoliberal de la derecha contra el cual había luchado desde su fundación.



"Hay una entrega del partido a una corriente política adversaria. Sí, es triste pero es real, no son palabras sino lacerante evidencia. Ya es imposible hacer algo para evitar la caída del Partido de la Revolución Democrática, la cual le está conduciendo a signar el certificado de su propia desaparición política", expresó.



El ex senador de la República y militante de Izquierda desde hace 54 años, detalló que durante varios años, junto a miles de otros afiliados al partido, trató de impedir que el PRD se convirtiera en una central de negocios políticos sin objetivos nacionales, democráticos y populares, sin principios morales, sin rumbo cierto.



"Hemos fracasado en tal empeño, hay que reconocerlo con claridad", afirmó.



Pablo Gómez sostuvo que la infortunada muerte del PRD no debe debilitar al conjunto de las izquierdas mexicanas.



Al renunciar al PRD, adelantó que apoyará a Andrés Manuel López Obrador.



El político ha sido presidente nacional del PRD, legislador y coordinador parlamentario.