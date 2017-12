Gobierno de Puebla combatirá amparo de Uber

PUEBLA, Puebla(SUN)

El gobierno combatirá el amparo promovido por la empresa de servicio Uber, en contra de reformas a la Ley del Transporte del Estado de Puebla, que prohíbe a taxis ejecutivos cobrar sus servicios en efectivo y realizar estudios socioeconómicos, anunció el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.



El funcionario estatal explicó que la empresa tiene el derecho de interponer el amparo en contra de las reformas avaladas a los diputados locales de Puebla a la Ley del Transporte el pasado el 31 de octubre.



Dijo que el gobierno de Puebla y Uber dialogaron para establecer reformas que regularan la operatividad de taxis ejecutivos, mismas que respaldaron los directivos de la empresa.



“Uber está en su derecho de hacerlo y nosotros por supuesto estamos en el derecho de combatir el amparo, es lo que llevaremos a cabo. Llegamos acuerdos con Uber para que acataran la nueva ley para garantizar la seguridad de los usuarios”.



Indicó que la empresa puede fijar nuevas formas de cobro que no necesariamente sean en efectivo, sino mediante tarjetas de prepago y con ello respetar lo establecido en la ley, respecto a que el pago debe ser electrónico.



Sentenció que el gobierno estatal se mantendrá en que Uber no puede cobrar en efectivo los servicios, porque se pierden “los mecanismos de supervisión”, además de generar una competencia desleal con los taxis tradicionales.



Esta semana la empresa promovió el amparo, argumentando que los socios ven afectados sus ingresos con las reformas avaladas por los diputados locales del Congreso del Estado de Puebla y que garantizan seguridad a los usuarios.



Cabe recordar que la reforma referida, se derivó tras el feminicidio de Mara Castilla, ex alumna de la UPAEP, en manos de un chofer de Cabify, además de la participación de un conductor de Uber en el asalto y asesinato de Mariana Fuentes, ex estudiante de la BUAP.



La empresa de servicios de transporte Uber, denunció que la exigencia de autoridades de Puebla para cobrar sólo con tarjeta afecta a sus usuarios.



En un comunicado de prensa, informaron que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las recientes reformas (aprobadas a finales de octubre) de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, pero la compañía se quejó por dos asuntos.



Uber explicó que ha recibido notificaciones de la autoridad para prohibir el pago en efectivo; sin embargo, aclaró que esto significa limitar el uso de la aplicación de Uber a 56 por ciento de la población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito.



En Puebla, señaló la empresa, el pago en efectivo se acepta desde marzo de 2017 y más de 326 mil poblanos han utilizado este método de pago viajando desde y hacia colonias como Santa María la Rivera, Anzures, Centro, Concepción de la Cruz, San Diego de Los Sauces, Posadas, entre otros.



Además del pago en efectivo, la empresa buscará no realizar investigaciones socioeconómicas a posibles socios al considerarlas discriminatorias para aquellas personas de menores ingresos, como lo exige la ley reformada.



Y anunció que impugnará el artículo de la Ley que atenta contra la libertad contractual, atribuyendo responsabilidad civil, penal o administrativa directamente a las Empresas de Redes de Transporte (ERTs), de manera arbitraria y sin intervención de autoridad judicial.