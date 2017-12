VIDEO: Chofer de Cabify patea a mujer en Puebla

PUEBLA(SUN)

?Chofer de Cabify patea a mujer en Puebla



La empresa de servicios Cabify borró de su plataforma a un chofer que fue evidenciado en redes sociales por patear en el pecho a una mujer en el Fraccionamiento Vista Alegre, en Puebla.Fue el pasado 8 de diciembre cuando ocurrió la agresión del conductor, un mes después de que la empresa regresó a operar en Puebla, tras ser suspendida por el gobierno del estado a raíz del feminicidio de Mara Castilla, ex estudiante de la UPAEP.El video de la agresiones se difundió en Twitter se ve a detalle que este chofer de Cabify agredió a la mujer, quien se desempeña como guardia de seguridad en el referido fraccionamiento.El agresor que fue identificado como José Froylan, manejaba un Chevrolet Sonic con placas UAN-80-99 y que de inmediato se dio de baja después de la patada en el pecho en contra de la guardia de seguridad.El problema se suscitó, luego de que el chofer salía del fraccionamiento Vista Alegre, donde se le pidió que abriera la cajuela para una revisión, además de que la unidad no tenía la placa trasera; sin embargo, José Froylan respondió con la patada a la mujer para después huir de la zona.El 18 de septiembre el gobierno de Puebla canceló la operación de Cabify en Puebla, por el femicidio de Mara Castilla, ex estudiante de la UPAEP.Por lo anterior, el gobierno poblano envió al Congreso del Estado de Puebla, una reforma a la Ley del Transporte para robustecer las reglas de operación de taxis ejecutivos en materia de seguridad.Una vez que la empresa citada cumplió con los requisitos de la ley, regresó a operaciones a Puebla el 10 de noviembre, pero un mes después se vio envuelto en el escándalo divulgado en redes sociales, que derivó en dar de baja al chofer que agredió al elemento de seguridad.