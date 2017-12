Aplazan por segunda vez audiencia de "Chapodiputada" en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El juez Rudolph Contreras de la Corte Federal del Distrito de Columbia en la capital de Estados Unidos aplazó por segunda vez la audiencia judicial de Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada del Congreso de Sinaloa y conocida como “chapodiputada”, que está encarcelada en EU desde finales de agosto acusada de narcotráfico.



Al igual que en la vista judicial del pasado mes de octubre, Sánchez López apareció en el juzgado con el traje naranja de presidiaria, el pelo recogido en el costado derecho y su tic en los ojos muy visible. Como en las anteriores ocasiones, no habló en los cinco minutos que duró la audiencia, y que siguió a través de un dispositivo de traducción simultánea.



Su abogada, Heather Shaner, no puso objeción a la petición de la fiscalía de aplazar otros 60 días la audiencia judicial, hasta el 13 de febrero del próximo año, dada la “complejidad” del caso.



Sánchez López está detenida por las autoridades estadounidenses desde el pasado 21 de junio, cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos a través del puente internacional CBX (Cross Border Express) en la Mesa de Otay , San Diego (California), donde quería pedir asilo.



Fue entonces cuando se declaró no culpable de tráfico de al menos cinco kilogramos de cocaína, presuntamente bajo la dirección de Joaquín Guzmán Loera -con quién aseguró tener un romance- y otros líderes del cártel de Sinaloa.



De ser declarada culpable, se enfrentaría a penas de entre 10 años y cadena perpetua.