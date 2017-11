Opacos, el 96.2% de los aspirantes a independientes: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De los 284 aspirantes que buscan la candidatura independiente, 96.2 % no han ingresado al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto Nacional Electoral (INE) ninguna operación de ingreso y gasto de los recursos ejercidos en la etapa de acopio de apoyos ciudadanos.



Por ello, el organismo les llamó a transparentar sus actividades pues todas serán fiscalizadas, a un mes de haber comenzado la captación de respaldos es mínimo el reporte de ingresos y gastos y no hacerlo es una falta que será sancionada.



De los aspirantes a la Presidencia por la vía independiente sólo dos han informado al INE sus operaciones.



Hasta el 11 de noviembre, Margarita Zavala notificó haber recibido hasta ahora 680 mil pesos de ingresos y 37 mil 500 pesos de egresos, mientras que Eduardo Santillán Carpinteiro informó haber percibido ingresos por 86 mil pesos y no ha reportado gastos.



Ninguno de los restantes 46 aspirantes a la Presidencia ha informado al INE lo que ha recibido o gastado, aunque deben reportar operaciones cada tercer día.



De los aspirantes al Senado Pedro Kumamoto, diputado local en Jalisco y quien busca ser senador independiente por esa entidad, informó ya de 102 operaciones que dan cuenta de 176 mil pesos de ingresos y gastos por 149 mil pesos, por lo que “es el aspirante que más ha utilizado el SIF”.



Sólo 8 de los 182 aspirantes a diputados han informado ingresos y gastos.



De quienes aspiran a la jefatura al gobierno de la ciudad de 12 ciudadanos sólo uno ha reportado al SIF datos.



En rueda de prensa, el INE puso en operación el módulo de transparencia sobre la fiscalización de aspirantes a candidatos independientes. El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, recordó que se dieron cursos a los aspirantes para que estuvieran al tanto de sus obligaciones.



El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que la ausencia de reportes es una falta que será sancionada, pero por ahora lo que el INE hace es “una llamada de atención”.