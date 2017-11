INE perfila 536.5 mdp en multas para partidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Resultado de la fiscalización al ejercicio de gasto realizado en 2016 por los nueve partidos políticos a nivel nacional y en las 32 entidades del País, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara multas por 536 millones 550 mil pesos por irregularidades en las que reinciden cada año: gastos no reportados, erogaciones sin objeto partidista o sin justificación; ausencia de registros contables o no cumplir con sus obligaciones fiscales así como promover la educación y capacitación políticas.



A diferencia de ocasiones anteriores, ahora el INE también propone imponer sanciones por no enterar el pago de sus obligaciones fiscales (entre cuotas del IMSS, sistemas de ahorro para el retiro o a las Finanzas de las entidades, entre otras).



Además, sancionará el hecho de mantener cuentas por cobrar y anticipos a proveedores con antigüedad mayor a un año, anomalía que lleva a un mal ejercicio del gasto, pues se diluye en el tiempo, se dejan pasivos durante años y eso impide dar seguimiento al manejo de las prerrogativas y, por tanto, a los recursos públicos.



Aunque la mayoría de los partidos ofrecieron no tener prerrogativas para 2018, sí las tendrán, pues no modificaron la fórmula de asignación de financiamiento público y aprobaron la partida íntegra que les corresponde para el próximo año, en que los nueve partidos nacionales recibirán 6 mil 702 millones de pesos.



Con parte de ese recurso podrán pagar las millonarias multas, mismas que se prevé discutir en sesión del Consejo General el miércoles. El mayor monto de sanción afectará al PRI, el partido que más recursos recibió en 2016, año en que asumió la dirigencia Enrique Ochoa Reza, y que ocupará ahora el primer lugar en multas propuestas, con 103 millones 663 mil pesos.



El partido que menos recursos y votación alcanzó, el PT, ocupará el segundo lugar en sanciones propuestas por el INE, con 98 millones 150 mil pesos. En su bastión, Zacatecas, alcanzará 5.9 millones de pesos de multa, pero cero pesos en Nuevo León, en donde enfrenta denuncias penales por supuestas irregularidades en el manejo de cuentas, pero no partidistas, sino de operación de centros infantiles.



Morena enfrentará, por ejercicio de sus recursos, multas por 96 millones 169 mil pesos, de los cuales 58 millones son por anomalías en el manejo de recursos a cargo de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que encabeza Andrés Manuel López Obrador.



El PRD enfrentará multas por 77 millones 256 mil pesos y será el cuarto lugar en multas propuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización, aunque en el pasado era el partido con más sanciones.



Para el PAN, el INE alista multas por 67 millones de pesos, según la propuesta, y de ellos, 14.9 millones se deben al manejo financiero ejercido por su CEN, en tanto que en Guanajuato, las sanciones planteadas también son de 14.8 millones de pesos.



En el caso de Movimiento Ciudadano, por irregularidades en el manejo de recursos se prevén multas cuyo monto total es de 29 millones 186 millones de pesos, y de ellos, 6.8 millones de pesos son por anomalías en Baja California.



Un monto casi igual, 29 millones 162 mil pesos, es el que se plantea como multa a Encuentro Social , de los cuales, 17.9 millones serán impuestos a su CEN.



Para sancionar al PVEM por diversas irregularidades ahora se plantean 19.5 millones de pesos, 3.6 millones de esta suma es por irregularidades en Veracruz.



El Panal recibirá la menor sanción, 15 millones 732 mil pesos, de los cuales 7.5 tocará enfrentarlos a su dirigencia nacional.



Las mayores sanciones que pagarán los partidos serán por el manejo financiero de sus dirigencias a nivel nacional, en que contabilizarán 168 millones 760 mil pesos. Pero en las entidades es en Veracruz en donde la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE detectó irregularidades para las que propone las más grandes sanciones, que sumarán 34.9 millones de pesos; en Tamaulipas, 26 millones, y en la Ciudad de México 28.8 millones de pesos.