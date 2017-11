Violan y asesinan a quinceañera en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una joven de 15 años fue encontrada sin vida en el deportivo Santa Cruz, en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa. La menor presentaba signos de tortura y fue estrangulada; la necropsia reveló además que antes de asesinarla sus agresores la violaron, lo que causó indignación entre los colonos del sector, quienes exigieron a las autoridades la captura inmediata de los responsables.



El reporte lo hicieron vecinos que la mañana del domingo salieron a hacer ejercicio, al pasar junto a uno de los predios se percataron de la presencia del cuerpo desnudo, que a la distancia se le apreciaban varios golpes en el rostro. De inmediato solicitaron la intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.



Los vecinos dijeron que la menor no era de la zona, por lo que fue llevada en calidad de desconocida al Instituto de Ciencias Forenses, al tiempo que elementos de la Procuraduría General de Justicia iniciaron los trabajos de investigación para dar con el o los responsables de esta agresión, así como en la identificación de la menor de edad.



De igual manera, entrevistaron a vecinos del lugar para obtener más datos, pero estos refirieron que por la noche y madrugada no escucharon ruidos ni se percataron de “movimientos extraños”, por lo que las autoridades no descartan que la menor fue agredida y asesinada en otro punto de la Ciudad.



El delito de feminicidio es otro de los ilícitos que muestran un repunte en la Ciudad de México, según la glosa del informe que el procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, presentó el jueves pasado en la Asamblea Legislativa.



Hasta el mes de septiembre se contabilizaron 39 asesinatos en contra de mujeres, mientras que en el mismo periodo del año pasado cerró con 42 víctimas.