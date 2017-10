"He trabajado desde los 15 años": Barrales sobre patrimonio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de la manipulación y del hostigamiento público, siempre he dado la cara por una sencilla razón: no tengo nada qué esconder. pic.twitter.com/pN9AeBgEgK — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 14 de octubre de 2017

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que la casa de 13 millones de pesos que tiene en las Lomas, así como su patrimonio, son consecuencia de una vida de trabajo. Aseguró que ha trabajado desde los 15 años."A diferencia de otros, yo puedo demostrar que todo lo que tengo, que todo mi patrimonio, es consecuencia de una vida de trabajo, una vida ordenada y disciplinada y puedo demostrar que no he parado un sólo día", describió.A través de un video que subió a sus redes sociales, Alejandra Barrales dijo que entiende que el Frente Ciudadano por México enoja a muchos porque toca intereses, pero se dijo lista para dar la cara ante los ataques que van a seguir llegando."Yo sé que el Frente Ciudadano por México enoja a muchos, lo que hemos logrado toca los intereses de muchos y les digo con claridad: estoy lista para hacerle frente, para dar la cara a todos esos ataques que sé que vendrán, porque están enojados y tienen miedo, pero porque saben que el Frente Ciudadano por México va a transformar la vida de este país", agregó.Narró que empezó a trabajar desde los 15 años y la mayoría de sus empleos han sido públicos y lo que ha obtenido es verificable."Yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años de edad, todos mis empleos, todos mis encargos, pero sobre todo, lo que he obtenido como consecuencia de ese trabajo es absolutamente verificable porque la gran mayoría de esos encargos son públicos", agregó."La casa de la que hoy se habla, la adquirí después de vender la casa en la que viví durante muchos años de mi vida y de un crédito que aún sigo pagando, es decir, la casa todavía no es mía, la que sí es mía es la deuda. Aclaro esto porque no tengo nada que ocultar, pero sobre todo no voy a permitir que intenten desinformar como lo hicieron con mi departamento, que por cierto lo adquirí de la misma manera, a través de un crédito del que todavía me faltan más de 28 años por pagar", precisó.