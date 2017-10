Solicitan traslado de Eugenio Hernández a un penal federal

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas(SUN)

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas solicitó el traslado del ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores a un Cefereso, "que cuente con la infraestructura y la seguridad suficiente" por el alto perfil del procesado.



Mediante el oficio número SSP/03864/2017, con fecha 13 de octubre del presente año, se envió la solicitud oficial a José Alberto Rodríguez Calderón, titular de la Comisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; con atención al coordinador general de Centros Federales.



En el documento se indica que el 12 de octubre, dentro de la causa penal 67/2017 del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, se dictó auto de formal prisión, por los delitos de peculado y otro en contra del procesado Eugenio Javier Hernández Flores, el cual es ex gobernador.



"Por tal motivo y en atención al alto perfil del procesado en mención se solicita el traslado del mismo a un centro federal, ya que el lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas", se añade.