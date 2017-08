Barbosa propone comisión de Estado para indagar redes del narco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Miguel Barbosa (PT) propuso la creación de una comisión del Estado mexicano, integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer qué empresas, qué personajes y qué servidores públicos de la vida nacional son financiados por dinero vinculado al narcotráfico y al crimen organizado.



Para el legislador, luego de la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como prestanombres y blanqueadores de dinero del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, sería preciso conocer "cuál es el nivel de penetración del dinero del narcotráfico o del crimen organizado en el deporte profesional, en el mundo del espectáculo y entretenimiento en todas su áreas, y para no dejarlo dicho, en la política".



"Bien cabría en México una investigación encabezada por una comisión del Estado mexicano, es decir, integrada por miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer la verdad en esta materia", reiteró.



"Sería una de esas investigaciones, como han existido en Italia, España, Colombia y el propio Estados Unidos, que desenmascararon a las mafias en esos países", agregó.



Barbosa Huerta dijo que se debe asumir que las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tienen la connotación en este momento de acusaciones delictivas por una autoridad, pero que es altamente probable que ya estén corroboradas.



Criticó el papel de la PGR que nuevamente se vio rebasada por autoridades extranjeras, que primero dan a conocer hechos ocurridos en nuestro territorio y ahora la Procuraduría, para justificarse, sale a decir que es una investigación coordinada entre dos países y reparte entre los medios de información carpetas de evidencias probatorias.



"Si el Gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho público este escándalo, la pregunta sería: ¿La PGR hubiera llegado al momento de ejercer acción penal en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez? La respuesta es complicada, todo apuntaría a que no", consideró.