Atribuyen masacre en Tizayuca a ajuste de cuentas

El procurador Javier Ramiro Lara Salinas calificó la ejecución de 11 personas, en un domicilio de Tizayuca, como un ajuste de cuentas.Informó que el dueño de la vivienda tenía antecedentes penales en el Estado de México.Al leer un comunicado, ya que no se permitieron preguntas, el funcionario aclaró que en estos hechos las víctimas fueron siete mujeres y cuatro hombres, contrario a las primeras versiones que señalaban que la cifra mayor era de hombres.Explicó también que entre los muertos hay dos menores de edad y un policía de la Ciudad de México, identificado como Edgar M.Además de que todos fallecieron por heridas de arma blanca, y no de disparos.Los hechos se registraron alrededor de la medianoche en la colonia Villa de los Milagros, en una fiesta donde se celebraba el cumpleaños de la hija menor de los dueños de la vivienda.El procurador indicó que el propietario de la vivienda había sido ingresado en el penal de Barrientos por el delito de secuestro.Lara Salinas aseguró que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y no hubo disparos.También dijo que 10 de los cuerpos fueron encontrados en la sala de la casa y uno en una habitación superior.En este ataque resultaron ileso cuatro menores de edad.