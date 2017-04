Implican a ex Director de Pemex en caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El nombre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, aparece ligado a la trama Odebrecht, pues según testimonios recogidos por el Tribunal Supremo de Brasil, se pidieron en la empresa 5 millones de dólares para entregarle un soborno a cambio de beneficiar así a la constructora.



En el caso de corrupción que involucra a altos funcionarios brasileños y que llevó a juicio político a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; los testimonios de tres empleados de Odebrecht señalaron la supuesta implicación del ex director general de Pemex en la red de pagos ilícitos a funcionarios.



Según el testimonio de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, responsable de Operaciones del Sector Estructurado Odebrecht, en noviembre de 2014 se le solicitaron pagos ilícitos por 5 millones de dólares para Emilio Lozoya, entonces director de Pemex.



La solicitud de los pagos supuestamente ocurrió durante una reunión con Luis Weyll, ex director general de Odebrecht Infraestructura en México autorizada por el jefe de negocios de la empresa en América Latina, Luiz Mameri.



No se especifica si finalmente el dinero fue entregado al mexicano.

Con los testimonios que señalan a Lozoya como parte de la red de corrupción de Odebrecht, se ordenó dar vista al Ministerio Público para que manifieste la opinión legal que estime conveniente.



En declaraciones a la prensa, Lozoya ha negado tener participación en este caso.