Asesinan a tres mujeres de la tercera edad en Coahuila

SALTILLO, Coahuila(SUN)

Tres mujeres de la tercera edad, al menos dos de ellas mayores de 80 años que eran hermanas, fueron asesinadas este lunes en la madrugada en su casa, ubicada en la zona Centro de la ciudad de Múzquiz, en la Región Carbonífera de Coahuila, hecho que causó indignación en la sociedad.



Los cadáveres de las víctimas, encontrados este lunes, presentan golpes, escoriaciones y huellas de violencia, la principal hipótesis de la Policía Investigadora que se encarga de las pesquisas es que el móvil del triple crimen fue el robo, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Por las marcas que hay en los cuerpos las autoridades deducen que las mujeres enfrentaron a sus atacantes y se resistieron, pero ellos las golpearon brutalmente hasta que las mataron, hechos que presuntamente ocurrieron esta madrugada.



Las fallecidas son Candelaria “Cuqui”, de 86 años de edad, y su hermana Rosa María “Rosy”, de 84 años, junto con otra mujer, también de edad avanzada, que aún no ha sido identificada, la cual, al parecer, era amiga o familiar de ellas, quien fue a visitarlas y se quedó a dormir ahí.



El escenario del triple homicidio fue el interior de la casa ubicada en la calle El Socorro #406, entre Jiménez y Justo Sierra, en la zona Centro de la cabecera municipal de Múzquiz.



La mujer que cuidaba a “Cuqui” y “Rosy” llegó esta mañana y tocó la puerta varias veces pero como no le abrían se preocupó y le pidió a un muchacho que se brincara y viera que pasaba.



Al ver los cuerpos, el joven y los vecinos reportaron el crimen al 911.



Un agente del Ministerio Público dio fe de los de los decesos y ordenó el traslado de las difuntas a una agencia funeraria para que se les practique la autopsia de ley a fin de determinar las causas de la muerte.



Mientras tanto agentes de la Policía Investigadora de la PGJE iniciaron las indagatorias para dar con el o los asesinos de las víctimas.



Extraoficialmente se conoció que, en cuestión de horas, los policías ya habían logrado identificar y detener al menos a uno de los presuntos involucrados, lo cual no ha sido confirmado por la Procuraduría que tampoco ha dado a conocer los resultados de las autopsias de ley, porque los médicos forenses aún no terminan de practicarlas.