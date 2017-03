Inicia Comisión del PRD análisis del caso Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD comenzó de manera informal el análisis del caso del senador Miguel Barbosa Huerta para resolver si se confirma o no su suspensión de derechos como militante, o incluso si ésta es definitiva, es decir, si es expulsado de las filas perredistas.



El comisionado Juan Manuel Ávila Félix explicó: “Si nosotros decimos que está bien lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), entonces esa suspensión de derechos se puede convertir en expulsión.



“También se puede convertir en suspensión temporal, por ejemplo 6 meses, o por un año, pero la sanción más severa es la cancelación de la membresía o expulsión, pero hay varias alternativas, y también pudiera acreditarse que no procede la sanción”, expuso Ávila en entrevista.



Confirmó que los cinco integrantes de la Comisión se abocaron al estudio del caso, por ahora de manera inicial, con el fin de dar celeridad al asunto tal como se los ordenó la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el viernes.



Una vez que el expediente le fue remitido a la Comisión perredista ese día se le dio entrada, pero será hasta este lunes en que sea radicado, le sea asignado un número de expediente y turnado a una ponencia para comenzar la sustanciación del caso, que comprende recabar las pruebas y los alegatos, informó.



“Entre los elementos a recabar están los dichos del senador, las pruebas que nos brinde el CEN para saber en qué se basó para suspenderle sus derechos, ese es el punto de partida”.



Así, expuso la posibilidad de que Barbosa Huerta pueda ser citado a expresar sus alegatos de defensa el martes para que se presente el jueves, e igualmente el CEN —que en este caso es la parte señalada como responsable— cuyos argumentos también serán requeridos en un informe circunstanciado.



“Él lo que hace es meter un juicio ante el Tribunal en contra del Comité entonces el acusado es el CEN y los alegatos de éste se cubren mediante un informe justificado, pero como ese asunto implica suspensión de derechos y él alega que no se le dio derecho de audiencia tenemos que ser muy escrupulosos y darle oportunidad de derecho de audiencia para que diga lo que a su derecho convenga”.



De hacer uso de su derecho el jueves podría elaborarse el proyecto, circularse entre los cinco integrantes “y estaríamos sesionando el viernes a más tardar como nos lo ordenó el tribunal”.



Los otros integrantes de la comisión son Francisco Ramírez, presidente; Miguel Ángel Bennetts Candelaria, María de la Luz Hernández Quezada y Ana Paula Ramírez.



Recordó que el caso más reciente de expulsión o pérdida de membresía —ya que en su página web no aparece un solo caso en meses— es el de Gerardo Ocelli y también en un caso relacionado con Morena, lo que fue confirmado por el Tepjf.



Ocelli, quien fue integrante de Patria Digna, ayudó a un amigo que milita en Morena y fungió como representante de ese partido ante el Consejo Distrital 14 del Instituto Nacional Electoral (INE) en la CDMX durante las elecciones de 2015.