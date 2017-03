Piden a Issste simplificar trámites a pensionados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado de la República exhortó a la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), a simplificar trámites a jubilados y pensionados.Aseveró que se debe evitar que sus unidades médicas exijan documentación excesiva o que certifique los derechos de los afiliados que ya cuentan con expediente clínico o expediente clínico electrónico, ya que para recibir atención médica están obligados a presentar el último comprobante de pago, además de su carnet y credencial de pensionista.La Cámara Alta convocó en ese sentido al Issste a implementar los sistemas automatizados en las unidades médicas donde no los haya a fin de agilizar la atención médica, en beneficio de 70% de sus pacientes que están constituidos por personas jubiladas y pensionadas mayores de 50 años.Asimismo, le solicitó un informe sobre el avance en la implementación de acciones orientadas a la simplificación de procesos con la atención médica del derechohabiente, principalmente, la de los pensionados.El dictamen de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, señala en ese contexto que los pacientes esperan de dos a tres meses para obtener una cita médica y, cuando la obtienen, el proceso se demora por los requisitos que el Issste solicita, mismos que ya tiene en su base de datos.“Se estimó que algunas especialidades que ofrece el Issste deben fortalecerse, como nefrología, urología, oftalmología y gerontología, ya que de 2015 a 2016, el número de pensionados y jubilados que atiende aumentó en 20%”, señaló en un comunicado.Buscan mejorar capacitación del personal. De igual forma, pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) y de los estados, impulsar y fomentar la formación y capacitación de los recursos humanos en atención primaria y preventiva.Mediante un punto de acuerdo pidió a la Secretaría de Salud implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras, con la intención de que México cumpla con los estándares internacionales de contar con personal de la salud las 24 horas y los 365 días del año.El documento solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en las escuelas de medicina del país se creen departamentos académicos de atención primaria, que deberán llevar a cabo la investigación en atención primaria de la salud, así como desarrollar las guías clínicas específicas de este tipo e impartir la especialidad en este tema.El dictamen establece que con una prevención eficaz, se puede llegar a detectar y reducir los padecimientos como cánceres, el sobrepeso y la obesidad, diversas afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que laceran a la sociedad.Consideran que con estos avances podría haber mejoras en la economía, no sólo en la atención de enfermedades en el sector público.En ese sentido, el Senado de la República indica que entre otras bondades, como el rendimiento laboral, se podrá tener una mejora en la salud de los derechohabientes.“Con ello, no sólo se podrá mejorar los servicios de salud, sino que también tendría un impacto positivo en su economía.“(Habría) un mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una salud en óptimas condiciones”, resalta el texto aprobado por el pleno del Senado de la República la semana pasada, con el fin de mejorar los servicios.