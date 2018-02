El panista Gil Zuarth deja el Senado y dice que AMLO es una opción

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

De manera voluntaria @rgilzuarth deja la política…no sin antes reiterar que @lopezobrador_ ya no es un peligro para México…. pic.twitter.com/Y3tozSy5wq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 14 de febrero de 2018

Al confirmar que este martes pedirá licencia para separarse de su escaño, el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) rechazó que su salida sea para incorporarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade (PRI) o de Andrés Manuel López Obrador (Morena)."Me voy a dedicar a lo que afortunadamente sé hacer, regresé a dar clases al ITAM y me voy a dedicar a lo único que sé, que es ser abogado, sí usted conocen clientes, soy bueno, bonito y barato, no dejo el PAN y no dejo la política", expresó.El ex secretario particular de Felipe Calderón abundó que está descartado que se incorpore a las campañas presidenciales de los aspirantes del PRI o Morena, porque "no ando buscando chamba, hueso, ni campaña".No obstante, el panista aseguró que hay que dejar atrás el cuento de que Andrés Manuel López Obrador "es un peligro para México", y asumir que el tabasqueño es una opción que representa a una parte de la sociedad agraviada con la forma en que nuestra democracia y economía se han desarrollado.Gil Zuarth señaló que solo apoyará a compañeros que se lo han solicitado en comicios locales y deseó la mejor de sus suertes al PAN en las elecciones este año.