Niega Semar muerte de menores en operativo de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina (Semar), rechazó que en el pasado operativo en Nayarit donde murió Juan Francisco Patrón “El H2” hayan fallecido o hayan estado involucrados menores de edad y aseguró que durante el enfrentamiento no hubo exceso de la fuerza.“Con todo el conocimiento al 100%, la información que tengo de mis unidades de inteligencia, de mis unidades operativas, les quiero decir que no había ningún menor de edad en este enfrenamiento. La gente que se encontraba ahí, estos sicarios que estaban en el domicilio, ninguno de ellos era menor de edad.”, dijo.En conferencia de prensa, el secretario indicó que los informes que se le ha entregado indican que no hubo en ningún momento exceso de fuerza en el operativo; aunado a esto, aseguró que desde un helicóptero de la dependencia se exhortó a los civiles armados rendirse y que entre los fallecidos durante el operativo, ninguno fue muerto o herido por los tiros lanzados desde la aeronave.“Lo que hizo el helicóptero exclusivamente fue demostrarles que sí había con qué. Quitarles obviamente ese lugar de preferencia que tenían ellos. No hay ninguno de ellos que haya sido muerto o herido por el helicóptero, ninguno. Simplemente el artillero fue extremadamente preciso en lo que estaba haciendo. Su orden no era barrer a esta gente, su orden obviamente era hacer que esta gente abandonara esa plaza a esa altura porque nos estaban cociendo a balazos”, comentó.El secretario explicó que con un megáfono se les informó desde un helicóptero ruso MI17, que eran de la Secretaría de Marina y se les exhortó a rendirse, sin embargo, fueron los marinos quienes comenzaron a ser agredida.“Nosotros siempre, siempre, lo que hacemos es con megáfonos es decir: “es la Marina, ríndanse” y estar continuamente sobre esto. Esta gente sube a la azotea, varios de los sicarios, y con armas de alto poder empiezan a agredir a Marina, Marina no hizo la agresión, Marina se los digo, los que comienzan agredir a Marina son ellos”, dijo.Aseguró que en caso de que en este operativo, el cual fue realizado en conjunto con el gobierno de Nayarit, hubiera existido un exceso de la fuerza, sería el primero en reconocer un error. En este sentido, aseguró que es necesario ver todos los hechos y no sólo el video donde la aeronave dispara.“Soy el primero en levantar la voz si me equivoco y soy el primero en decir y reconocer si cometimos un error. (…) obviamente, el que ve el video, de unos cuantos segundos, dice 'hubo excesivo de la fuerza'. Habría que ver toda la película. Desde que llega nuestra gente, nuestra gente cómo es agredida a balazos, de cómo se les invita a esta gente de que se rinda y posteriormente cómo va progresando la operación. Yo estoy seguro que si ustedes tienen todo el panorama les va a quedar clarísimo que no hay un uso excesivo de la fuerza”, señaló.“Muchas veces, en estos actos sí se necesita mostrarle al de frente que hay con qué. Lamentablemente tenemos muchos hechos anteriores en donde, obviamente de verdad que actuando bajo los derechos humanos, tratando de ser lo más prudente posibles, ahí tienen el enfrentamiento de Sedena , donde les bajaron un helicóptero, perdón, y Sedena pudo haber disparado desde un principio. No lo hizo, y ellos con toda facilidad el armamento que les encontramos a estos, ahí son armas largas, lanzagranadas, sí tenían cómo bajarnos el helicóptero”, afirmó Soberón Sanz.