Diputados avalan reunión con Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados avaló este lunes convocar al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , a una reunión de trabajo con la intención de conocer de viva voz la estrategia política y diplomática que se lleva a cabo con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.A propuesta del grupo parlamentario del PAN, la Jucopo indicó que el próximo miércoles se decidirá si la reunión con el canciller será ante el pleno, al interior de la Junta de Coordinación o ante comisiones, así como la hora y fecha.El pasado viernes, el vicecoordinador del blanquiazul, Federico Döring, entregó a la Jucopo una petición formal para que en el orden del día este lunes se analizara la solicitud de una comparecencia ante el pleno de Videgaray.En conferencia, dijo que pedirían que en la reunión de la Jucopo quedara aprobada la comparecencia del “aprendiz de canciller”, con la intención de "poner un alto a tanta pifia, a tanto desastre en la diplomacia mexicana".Señaló que en el PAN hacen suyos los dichos y la postura del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien expresó que hay darle nuevo curso a la diplomacia mexicana, ya que se ha venido errando el camino y el Congreso no puede ser un "mero espectador de las pifias de este aprendiz de canciller”.Döring agregó que si bien había un acuerdo de que Videgaray sostuviera un encuentro con la Jucopo, ahora se busca que sea en el pleno, porque si bien ellos no tienen la facultad para quitarlo del cargo, si es importante hablar de la forma en que dirige la política exterior, ya que es el responsable histórico de haber traído a Donald Trump a México. Luis Videgaray trabaja para el pueblo de México y si Donald Trump no le cumple los acuerdos a Enrique Peña Nieto , pues a él (Videgaray) le falta la dignidad para exigir que cumpla la palabra empeñada, es evidente que no está dando resultados", anotó.