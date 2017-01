José Narro llama a población a estar unida y confiar en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Salud, José Narro Robles, llamó a la población a estar unida, dejar de lado las diferencias, a fin de recuperar la confianza en el País y realizar acciones en beneficio de México.



Ante los integrantes de la nueva Mesa Directiva de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (Anpert) advirtió que si la población no cuida de México “seremos parias de nuestra historia”; enfatizó que “México tiene que volver a ver a México”, recordar la historia nacional y a los compatriotas “que cuando tuvieron que dar ejemplo, lo hicieron en ese momento y para siempre”.



“Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar a nuestro país, hacer a un lado nuestras diferencias, decir y hacer lo que creemos que le conviene al país, estar unidos, vencer nuestras diferencias, hacerlas a un lado, recuperar la confianza en nosotros, en la nación y en lo que representa este gran País. Recordar nuestra historia, recordar a las y los mexicanos que cuando tuvieron que dar ejemplo lo dieron para ese momento, pero para siempre”, expresó.



En el Palacio de Minería, acompañado por el presidente de la Anpert, Carlos Ramos Padilla, reconoció que México tiene problemas pero pidió a la sociedad animarse, tomar en cuenta las grandes posibilidades de la nación para salir adelante, pero con dignidad, ética y valores, los cuales deben compartirse entre todos los sectores.



“Yo soy uno de los que reconoce que tenemos problemas, siempre lo he hecho, no voy a cambiar porque cambié de responsabilidad. Pero también soy uno de los muchos que siempre ha expresado la convicción, el optimismo de que éste es un gran país, un país que hoy como siempre va a salir adelante, porque sería mentira, sería engañarnos, tratar de decir que hoy los problemas son todavía más graves que los que se enfrentaron en muchos momentos del siglo XIX o del siglo XX”, afirmó.



Narro Robles confió en que vendrán tiempos mejores porque “no podemos estar prisioneros de nuestras deficiencias. Hay que equilibrar las diferentes situaciones y continuar con el desarrollo”.



El presidente de la Anpert, Carlos Ramos Padilla, coincidió con el secretario de Salud en la necesidad de trabajar con unidad y dignidad en favor de México para evitar conflictos que solo afecten la estabilidad nacional.



En la ceremonia de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la ANPERT, también estuvieron presentes la directora de la revista Siempre! Beatriz Pagés Rebollar, y el secretario general de la Legión de Honor Nacional de México, José Elías Romero Apis.