Pide ómbudsman rechazar muro y discursos xenófobos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se pronunció en contra del muro que pretende construir el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Durante su participación en el foro internacional "Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias”, el ómbudsman nacional hizo un llamado a la sociedad, defensores de los derechos humanos y autoridades para a formar un frente común para denunciar y oponerse a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo y xenofobia que atente contra la dignidad de las personas.



“Las y los defensores de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales comprometidas con la vigencia de los mismos debemos alzar nuestra voz, condenar y no permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, un discurso que promueva el menoscabo a los derechos de las personas y que deje de lado la dignidad humana. No a los muros”, sentenció.



Comentó que en el marco de la discusión del muro fronterizo que pretende construir el presidente electo estadounidense, no se debe permitir actuar contra los derechos fundamentales.



“Lo que no debemos permitir y ante lo que debemos alzar la voz es que se construya un muro en la conciencia de las personas, que nos impida ver y actuar cuando se atente contra los derechos fundamentales”, agregó.