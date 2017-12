Roberto Borge acepta ser extraditado a México, informa defensa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de denunciar que sufre trato “infrahumano” en la prisión La Chirola, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, aceptó ser extraditado a México, informó su abogado, Carlos Carrillo.



En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, el litigante anunció que su cliente decidió no interponer otro recurso jurídico para frenar el proceso, luego que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara legal su detención ocurrida en junio de este año.



“Hay varios recursos administrativos y judiciales que quedarían pendientes, sin embargo, se ha decidido no interponerlos para que se cumplan los términos del convenio y Borge Angulo pueda ser extraditado a México”, indicó.



El abogado acusó que el ex priísta está en condiciones “infrahumanas” en la prisión La Chirola, del distrito panameño de Ancón, donde, aseguró, su estado de salud se ha deteriorado.



“Está bajo una tortura psicológica que ya hemos denunciado, lamentablemente se le están violando sus derechos y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido puesta en conocimiento del grave atentado contra los derechos fundamentales del señor Borge, que la justicia panameña no ha atendido”, indicó.



Y añadió: “Como panameño siento vergüenza de que se esté tratando a un ciudadano mexicano en estas condiciones, frente a la impotencia de nosotros como abogados lo que nos queda es interponer todas las acciones y ahora nuestro representado, por esta circunstancia, ha decidido no agotar los recursos, sino decidir que se cumpla el tratado y regresar a su país”.



Dijo que espera que Borge Angulo sea extraditado antes de que concluya este año, aunque señaló que dependerá de la celeridad de los trámites entre los gobiernos mexicano y panameño.



Roberto Borge Angulo, detenido en Panamá desde junio de este año, enfrentará la justicia por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y del fuero común: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de funciones.