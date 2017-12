Los 6 errores más comunes que cometemos con el aguinaldo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó sobre los seis principales errores que provocarán que su aguinaldo se esfume muy rápido. ¡Tome nota!



1. No presupuestar



Contar con un presupuesto, especialmente cuando se tienen ingresos extra, ayuda a tener mayor control del dinero. Además, así conocerá la capacidad de pago que tienes y establecerás límites para sus compras y evitará las deudas. Si no realiza un presupuesto, gastará sin medida.



2. Gastar por gastar



La época decembrina se caracteriza por una avalancha de ofertas en las que cualquier persona puede caer. En esta temporada reflexiona si realmente necesitas adquirir productos como un nuevo par de zapatos, la bolsa de moda o el aparto tecnológico más reciente. Esto no significa que no puedas darte algún gusto, siempre y cuando se cuiden que los egresos no sean excesivos.



3. El tarjetazo



Debe ser cuidadoso al utilizar tu tarjeta de crédito, ya que tus compras pueden salirse de control. Para evitar que se consuma tu aguinaldo, no cubra gastos cotidianos con ella como la compra de despensa o las comidas fuera de casa.



En caso de que ya tenga deudas con tu plástico, cubre puntualmente tus pagos, revise las fechas de corte y trate de abonar más del mínimo.



4. Compras de pánico



El costo de los productos aumenta conforme se acerca la temporada navideña, así que si va a comprar obsequios, adquiéralos con tiempo y no a la última hora. Le sorprenderá el ahorro que puede lograr con esta sencilla acción.



5. Olvidarse del ahorro



Ahorrar parte del aguinaldo puede ser clave para terminar el año bien financieramente o para comenzar el próximo con un buen hábito. Aunque sea con una cantidad pequeña, se sugiere empezar a ahorrar.



6. Despilfarrar



Gastar su dinero de forma desmedida puede ocasionarle una resaca financiera que implique terminar el año con deudas y peor aún, sin dinero para afrontarlas. Recuerde que el inicio de año se encuentra a la vuelta de la esquina y viene acompañada de otros compromisos económicos que detrás cubrir.



Analice las deudas que aún tiene pendiente y establezca un monto fijo para comenzar a liquidarlas, de esta manera podrá encarar sin tropiezos, la famosa cuesta de enero.