Periodista pide asilo en EU porque teme por su vida si regresa a México

HOUSTON, Texas(AP)

Los defensores de un periodista mexicano detenido en una remota instalación del Oeste de Texas le pidieron al gobierno de Estados Unidos que le conceda asilo en lugar de deportarlo a un País donde cree que será asesinado.



Emilio Gutiérrez Soto huyó a los Estados Unidos hace una década después de que los artículos que escribió alegando corrupción en el Ejército Mexicano causaron que su nombre terminara en una lista.



México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el periodismo, comparado con países como Siria e Irak.



Al menos 11 periodistas han sido asesinados en México este año.



Luego de unas horas de posible deportación, Gutiérrez, de 54 años, está apelando.



El Club Nacional de Prensa y otros defensores de la libertad de prensa realizaron un evento este lunes para destacar el caso de Gutiérrez y los de otros periodistas cuyas vidas estaban en peligro.



Hablando por teléfono desde un centro de detención de Inmigración y Aduanas en Sierra Blanca, Texas, Gutiérrez acusó a los líderes mexicanos de ser cómplices de la violencia de los cárteles de la droga y los asesinatos de periodistas, aunque no hizo acusaciones específicas.



"La mayor organización criminal es el gobierno", dijo Gutiérrez. "Tengo miedo de dar un paso hacia México".



El gobierno de EU históricamente rechaza la mayoría de las solicitudes de asilo.



Durante un período de cinco años que finalizó en septiembre de 2016, los EU recibieron aproximadamente 267 mil solicitudes de asilo y otorgaron 46 mil.



Ha concedido asilo en los últimos años a varios periodistas mexicanos.



Pero Eduardo Beckett, el abogado de Gutiérrez, acusó a Estados Unidos de hacer la vista gorda ante la corrupción y la violencia en México, y culpó a la administración Trump por cambiar la forma en que trata a los solicitantes de asilo.



"No hay más humanidad", dijo Beckett. "La nueva táctica es que te presionaremos, te mantendremos detenido, con la esperanza de que te des por vencido".



Otro periodista mexicano hizo eso a principios de este año. Después de pasar casi cuatro meses en una instalación de inmigración, el reportero Martín Méndez Pineda regresó a México y se escondió.



México ha creado un programa federal de protección para periodistas, con aproximadamente 600 inscritos en todo el País.



Pero un periodista en el programa fue asesinado a principios de este año, y otros cuestionan si el gobierno federal tiene el poder o la voluntad de protegerlos.



Mientras tanto, han continuado los asesinatos de alto perfil, incluida la muerte de Javier Valdez, un legendario reportero que cubría el tráfico de drogas en el Estado de Sinaloa.



Gutiérrez trabajó para El Diario del Noroeste, un periódico en el Estado de Chihuahua.



Dijo que sus problemas comenzaron después de que escribió artículos que presuntamente fuerzas militares estaban robando y extorsionando a la población local en Chihuahua, que limita con Nuevo México y parte del Oeste de Texas.



Después de recibir lo que sus defensores llamaron amenazas veladas, Gutiérrez descubrió que su nombre había sido incluido en una lista.



Así que huyó al Norte con su hijo adolescente e ingresó a los EU en 2008, buscando asilo.



Pasó siete meses detenido antes de ser puesto en libertad en enero de 2009, mientras su solicitud de asilo seguía pendiente.



Beckett dijo que Gutiérrez ya no estaba trabajando en el periodismo mientras vivía en la ciudad fronteriza de El Paso, en el Oeste de Texas.



En cambio, se mantuvo a sí mismo operando un camión de comida, dijo Beckett.



Su hijo, ahora de 24 años, trabaja en un restaurante. Pero mientras estaba en los Estados Unidos, Gutiérrez escuchó de la gente de México que si regresaba, terminaría como otros periodistas que fueron asesinados.



Después de nueve años, un juez negó su solicitud de asilo en julio y la Junta de Apelaciones de Inmigración de los Estados Unidos desestimó su apelación en noviembre.



Sus defensores dicen que estuvo cerca de ser enviado de regreso a México antes de que la junta de apelaciones del jueves emitiera una suspensión de su deportación.



El Departamento de Justicia de los EU y el Ministerio de Asuntos Exteriores de México no devolvieron los mensajes que buscaban comentarios el lunes.



ICE dijo en un comunicado que Gutiérrez permanece bajo la custodia de la agencia "a la espera de la resolución de su caso de inmigración".