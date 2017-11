Muertes por diabetes incrementan en el último año: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el último año las muertes por diabetes en México pasaron de 98 mil 500 a más de 105 mil 500, reveló el secretario de Salud federal, José Narro Robles, quien hizo un llamado a la población a “moverse”.



“Junto a la obesidad crece la diabetes, la enfermedad hipertensiva, la insuficiencia renal, muchas enfermedades crónicas”, enfatizó al encabezar la tercera carrera nacional “Moviendo a México por tu Salud”, que se llevó a cabo el domingo en la capital del País y de manera simultánea en 42 ciudades de la República.



El funcionario alertó que de un año para otro se registraron 7 mil defunciones adicionales, “lo cual nos marca el tamaño del problema”.



Ante este panorama, el titular de Salud anunció que redoblarán esfuerzos para combatir estos padecimientos que afectan a miles de personas, sobre todo a los mayores de 15 años, según datos dados a conocer la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



“Sí se ha aumentado, pero tenemos que hacer un esfuerzo todavía mucho más grande, sobre todo, porque no es hacer ejercicio un día, el domingo y después dejar de hacerlo a lo largo de toda la semana”, señaló.



Narro Robles afirmó que la estrategia contra la obesidad implementada hace un año, “camina, pero quisiéramos que corriera. Tenemos escasamente un año y tiene que ser algo de largo plazo. Esto es un problema al que llegamos después de muchos años, no vamos a salir de él un día para otro”.



Adelantó que el próximo miércoles, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, dará a conocer los resultados de las acciones implementadas en el último año contra esta enfermedad.



“Vamos a informar a la población, para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que no lo vamos a poder hacer el martes, el propio día por una razón, México va a ser sede lunes y martes de una reunión muy importante, de líderes del mundo que luchan contra el cáncer”, comentó.



Narro Robles pidió a la población realizar alguna actividad física como puede ser caminar, correr, andar en bicicleta, practicar algún deporte en conjunto, nadar, quienes puedan hacerlo.



“Lo que necesitamos es, sistemáticamente, tener una actividad física que puede ser caminar, que puede ser correr, bicicleta, hay que moverse, nadar, por supuesto, quienes pueden hacerlo. Practicar algún deporte de conjunto, pero si no, caminar y correr”, recomendó.



Sobre la campaña de vacunación contra la influenza, con motivo del inicio de la temporada invernal, Narro Robles dijo que ya se han empezado a registrar algunos casos, por lo que invitó a la población a vacunarse contra este virus.



“Estoy hablando de niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años o principalmente de personas que tienen enfermedades crónicas pulmonares respiratorias, enfisema, por ejemplo, bronquitis crónica, enfermedad hipertensiva o diabéticos”, indicó.



Y recordó: “Las defunciones en cerca de un 80 por ciento se registran en estos grupos de población en riesgo en personas que tienen una condición que agrava un cuadro de influenza. Hay que ir a vacunarse, la vacuna protege contra el virus de la influenza, pero particularmente contra las formas graves de influenza”.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, más de seis mil personas participaron en la carrera de 5, 10 y 21 kilómetros sobre el Paseo de la Reforma.



El funcionario subrayó que con este tipo de actividades se promueve la activación física y el deporte para combatir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades que se derivan de ellas como la diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal, entre otras.