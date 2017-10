Dictan formal prisión a Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

Un juez Segundo Penal dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El juez encontró suficientes pruebas para sujetar a proceso penal al ex mandatario a quien se le notificó la resolución la mañana de este jueves en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, lugar al que fue ingresado el pasado viernes 6 de octubre, luego de ser detenido en esta capital.



Ayer, agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas y del Ministerio Público Investigador realizaron un cateo en un rancho registrado a nombre de una empresa en la que aparece el ex gobernador tamaulipeco como accionista de un 50%.



El cateo se realizó ante la presunción de que en dicha propiedad se ocultaban dos de los coacusados, identificados en la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



Las autoridades locales arrestaron el viernes al ex gobernador de Tamaulipas en Ciudad Victoria.



Hernández, quien fungió como gobernador hasta 2010, enfrenta cargos de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en relación con la adquisición de un inmueble de 1.600 hectáreas (4.000 acres) en el puerto de Altamira.