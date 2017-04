Blindados ante comicios, los programas sociales: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade , afirmó que no se ha dado un manejo electoral porque los programas sociales del Gobierno federal están blindados.“No hay lugar ya a un manejo electoral de los programas sociales, no lo hay en ninguno de los niveles de gobierno y yo creo que podemos dar cuentas de que ésa es la instrucción que el Presidente nos ha mandado en cada uno de los entornos electorales”, dijo en entrevista en el marco de la firma de un convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el gobierno de Tlaxcala. Dijo que precisamente esa entidad es un buen ejemplo “de que eso no es cierto”.Recordó que el año pasado hubo un proceso electoral bastante amplio en diferentes lugares del país, como en Tlaxcala, en donde se generaron espacios de blindaje, que por muchos años se ha venido haciendo desde el gobierno federal.Por eso consideró que no vale la pena politizar la atención que ofrece el gobierno en diversos estados.“Esa es la normalidad en la que debemos de movernos y yo creo que no vale la pena que sigamos politizando el despliegue de atención, ¿qué es eso? Un despliegue de atención que hacen todos los niveles de gobierno coordinados en beneficio de la ciudadanía”, apuntó el secretario de Hacienda.Meade Kuribreña destacó que Tlaxcala rinde buen testimonio de ello, ya que es una entidad en plural en donde todos de la mano, el presidente Enrique Peña Nieto coordinado con el gobernador, y el mandatario estatal con todos los presidentes municipales “estamos haciendo equipo y trabajando para que a Tlaxcala le vaya bien. Estableció que en la medida en que a cada estado le vaya bien, al país le irá también”.Respecto a la situación de la economía, el titular de la SHCP puntualizó que han sido años difíciles, sobre todo los dos últimos, en los cuales a México le ha tocado enfrentar un mal entorno de crecimiento global.“Le ha tocado enfrentar un débil desempeño del sector industrial en Estados Unidos y le ha tocado enfrentar una caída importante en la plataforma petrolera”, señaló.Sin embargo, hizo ver que en medio del contexto externo complicado, México está cumpliendo con los objetivos de déficit que se ha planteado.“México, como muchos países del mundo, echó mano del gasto público para darle un estímulo a la economía y de tres años para acá ha comprometido ir reduciendo su déficit público año con año”, indicó.Dijo que éste va a ser el primer año que tengamos un superávit primario, vamos en línea para cumplirlo, va a ser el tercer año que cumplamos con nuestras metas de consolidación fiscal, el déficit será menor en 2017 que en 2016.Refirió que se busca que la deuda, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), se estabilice y que es muy posible que este año sea menor respecto a 2016.