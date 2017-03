Detención de Flavino Ríos, pura "faramalla" de Yunes: AMLO

XALAPA, Veracruz(SUN)

El dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, calificó como una “faramalla” la detención del ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Ríos Alvarado.



De gira por el municipio de Teocelo, en la zona montañosa, dijo que se trata de pura faramalla porque el gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, acaba de designar como candidato del PAN a la presidencia municipal de Pánuco al ex Contralor General del gobierno duartista, Ricardo García Guzmán.



“Eso es pura faramalla, ustedes saben que Yunes acaba de apoyar para que sea candidato del PAN a presidente municipal de Pánuco al que fue contralor de Duarte”, dijo.



Y es que Ríos Alvarado fue detenido por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares acusado de haber participado en la huida de Javier Duarte de Ochoa.



Fueron elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado quienes capturaron al ex mandatario en esta ciudad de Xalapa acusado de los presuntos delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.



Ante cientos de simpatizantes, López Obrador recordó que quien es contralor se dedica a cuidar el buen uso de los recursos y destacó que cuando Yunes andaba en campaña dijo que García Guzmán era la tapadera de Duarte.



“Es el que supuestamente va a cuidar que no se roben el dinero, el mismo Yunes en la campaña, no podemos padecer amnesia, fue a Pánuco y dijo que era una tapadera, que era cómplice del saqueo de Duarte y ahora es el candidato del PAN a presidente municipal de Pánuco, pues es lo mismo”, expuso.



López Obrador les dijo a sus simpatizantes que recordaran que uno de los hijos de Yunes es alcalde de Boca del Río y que otro más es senador de la República que acaba de pedir licencia para irse como candidato de alcalde del PAN a la alcaldía de Veracruz.



“¿Qué es eso? hay un acuerdo entre Peña, Chong y Yunes, pues ahora agarran a un chivo expiatorio, al que fue gobernador interino, al que lo van a tener que dejar libre porque lo acusan de delitos menores de encubrimiento, como si no supieran Peña, Chong y Yunes cómo se fugó Duarte, si ellos mismo dejaron que se fugara”, acusó.