Detienen al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Río Alvarado, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado señalado de haber colaborado en la huida del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.



Flavino Ríos, quien asumió la gubernatura de manera interina desde el 12 de octubre de 2016 y concluyó el sexenio de Duarte el 30 de noviembre, fue arrestado en esta ciudad de Xalapa por efectivos de la Policía Ministerial.



En declaraciones a la estación radiofónica XEU, el político priista confirmó su detención, pero aseguró ser inocente y consideró que en las próximas horas quedará en libertad, pues –dijo- los delitos por los cuales se les señala no son graves de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal.



El ex colaborador cercano de Duarte de Ochoa, desde las oficinas de la Policía Ministerial, expuso que es acusado de “supuestamente prestar un helicóptero”.



“Voy a demostrar que soy inocente”, afirmó.



Ríos Alvarado asumió la gubernatura interina de Veracruz el 12 de octubre de 2016, cuando Javier Duarte solicitó licencia al cargo para supuestamente defenderse de las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.



Dos días después pidió que le dieran las atenciones necesarias en el aeropuerto de El Lencero, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado a la ciudad de Xalapa, donde el ex mandatario utilizó una aeronave oficial para viajar a Coatzacoalcos, ello cuando existía una orden de aprehensión en su contra.



Fue en una entrevista radiofónica donde el propio Ríos Álvarado reconoció haber dado las facilidades a Duarte para su traslado a la ciudad de Coatzacoalcos.



“Yo no sabía si existía o no orden de aprehensión”, justificó el notario público, quien detalló que Duarte pidió la aeronave directamente al aeropuerto.



“Simplemente le pedí a la gente del aeropuerto, como le pedí a todo el mundo, que le dieran las atenciones a un gobernador. Yo no sabía en ese momento si existía o no orden de aprehensión (contra Duarte)”.