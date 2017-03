Reportan nueve asesinatos en 24 horas en Oaxaca

OAXACA(SUN)

Al menos nueve personas, entre ellas un militar, fueron asesinadas en 24 horas en distintas regiones de Oaxaca, confirmaron corporaciones de seguridad pública.



Según reportes de la Policía Estatal, al mediodía del viernes, en inmediaciones de Santa María El Tule, fue localizado el cadáver de un individuo de aproximadamente 45 años de edad, a quien asesinaron a golpes.



En el municipio de San José Tenango, región Cañada, también fueron ultimados tres individuos, uno de ellos, soldado destacamentado en el Sexto Regimiento de Caballería de Loma Bonita; los tres presentan disparos de armas de fuego calibre nueve milímetro y hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de la agresión.



La madrugada del sábado en la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo, aproximadamente en el kilómetro 241, fue localizado un vehículo marca Honda, tipo Civic, en cuyo interior se hallaban los cuerpos de un hombre y una mujer; ambos presentaban disparos de arma de fuego.



Por otra parte, en el municipio de Chahuites, región Istmo, el sábado fue hallado en un basurero el cadáver de una persona del sexo masculino, con varios disparos, y que aún no ha sido identificada.



Después del mediodía, en el camino a la localidad de Palmasola, del municipio de San José Cosolapa, colindante con Veracruz, fueron asesinados dos individuos en el interior de un vehículo, marca Chevrolet, con placas de circulación YHM-2370.



Ambos también presentan diversos disparos de arma de fuego y las corporaciones de policía aún no han establecido el probable móvil del doble homicidio; hasta ahora no han sido identificados legalmente.



Por otra parte, medios regionales informaron que en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, al norte de Oaxaca, una persona fue privada de su libertad, cuando transitaba en la colonia Las Limas.