"Espero puedas oír la voz de millones de mexicanos": Fox a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente Vicente Fox Quesada envió en Twitter un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump.



“México es y será respetado. Espero que puedas oír hoy la voz de millones de mexicanos”, escribió Fox en inglés en la red social.



Al hacer referencia a las marchas convocadas el día de hoy, para protestar en contra del presidente estadounidense, Fox Quesada utilizó la etiqueta #ProudToBeMexican (Orgulloso de ser mexicano).



En otro mensaje, escrito en español, el ex presidente Fox escribió que “Hoy los mexicanos saldremos a las calles para decir fuerte y claro: ¡No más muros, no más odio!”.



Este domingo, diversas organizaciones convocaron a ciudadanos a movilizarse en contra del presidente de Estados Unidos.



Las marchas principales se desarrollarán sobre Paseo de la Reforma, con salida en el Auditorio Nacional y el Hemiciclo a Juárez, para coincidir en el Ángel de la Independencia.