Va a penal ex policía que asesinó a su esposa y dos hijas

El ex policía que asesinó a su esposa y a sus dos hijas fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Ecatepec, tras orden de juez.



Esperan cuerpos



En Comisaría de Cócorit, en medio del dolor, los familiares esperan los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.



Fue apenas hace unos días cuando por medio de las autoridades policiacas se enteraron del triple asesinato, el cual aún no pueden comprender.



"Ya no queremos darle más vueltas al asunto, ya tenemos varios días con mucho dolor, ya está todo resuelto, nosotros somos de una Iglesia Católica, y ellos nos están ayudando", expresó uno de los familiares.



La iglesia cristiana a la que pertenecen ayudó en el traslado de los cuerpos que recibirán un culto dentro del mismo barrio que habitan, agregó, para después llevarlas al descanso eterno.



Triplehomicidio



De acuerdo con información de Agencia Reforma, el domingo pasado, el triple homicidio fue descubierto por la Policía de Tecámac, Estado de México, luego de denuncias de vecinos que reportaban al asesino quemando la ropa de sus familiares en el fraccionamiento Los Héroes.



Los agentes policiacos acudieron a la casa situada en la calle Bosques de Cipreses número 4, donde él se encerró y más tarde fue detenido por los uniformados, una vez que fue descubierto lo que había hecho con su familia.



De acuerdo con mandos de la Policía mexiquense, el imputado mató a su esposa, Alicia, de 33 años de edad, asfixiándola e hiriéndola con un cuchillo en el pecho y abdomen.

abdomen.



Luego asesinó con un cuchillo a su hija Alessandra, de 5 años, y después a Lorena, de 2. El sospechoso fue llevado a la Fiscalía de Homicidios de Ecatepec, donde dijo que formó parte de la Policía Federal, en la base en Periférico Oriente.