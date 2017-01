Alista EU entrega de Mario Villanueva a México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, será entregado este viernes por autoridades migratorias de Estados Unidos al gobierno mexicano.



El ex mandatario será trasladado a la Ciudad de México, informó la periodista Denise Maerker en su noticiero 10 en Punto.



Villanueva Madrid se encuentra en el Centro de Atención a Migrantes de Jena, Louisiana, desde el 30 de diciembre, cuando abandonó la prisión-hospital de Lexington.



Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República (PGR), serán los encargados de cumplimentar la orden de detención en contra del ex Gobernador en cuanto entre a territorio mexicano.



La familia de Villanueva Madrid ha informado que solicitará prisión domiciliaria por su estado de salud, dado que padece de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde hace años, la cual habría adquirido cuando estuvo en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.



El ex mandatario fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a las autoridades de Estados Unidos al haberse declarado culpable del delito de lavado de dinero; la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión y se le acreditó el tiempo que estuvo detenido en México.



Tras ser puesto en libertad el 23 de diciembre pasado, Villanueva Madrid será deportado a México, donde tiene pendiente una sentencia de 22 años de prisión por cumplir por delitos contra la salud.