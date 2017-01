"Guerra sucia que me señalen como promotor de gasolinazo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como guerra sucia y un síntoma de nerviosismo de la "mafia en el poder" el documento que dio a conocer la Comisión Nacional de Seguridad donde lo enumeran en una lista de políticos promotores de las movilizaciones contra el gasolinazo.



De gira por Veracruz, el tabasqueño dijo que es “es un exceso, es el estilo del viejo PRI y del PAN, son iguales es el PRIAN, son lo mismo, es la guerra sucia".



"Ni respondo ante esa guerra sucia, porque la gente ya está vacunada contra eso, ya engañaron mucho, que yo era un peligro para México”, dijo.



En entrevista a medios, el líder de Morena afirmó que están muy nerviosos los de la mafia del poder: "Salinas, Calderón, Osorio Chong, Peña Nieto y desde luego están ellos queriendo culparnos, pero no va a funcionar esa estrategia”.



"Nosotros siempre hemos actuado con transparencia, hemos actuado con honestidad, no tenemos nada de qué avergonzarnos, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, y siempre digo lo que pienso, y no me gusta tirar la piedra y esconder la mano. Yo estoy luchando junto con muchos millones de mexicanos por un cambio pacífico, nosotros no queremos la confrontación, no queremos la violencia”, aclaró.



Reiteró que la lucha de Morena es por la vía pacífica, "desde hace muchos años hemos luchado por una transformación de manera pacífica, el movimiento nuestro ha sido, es y seguirá siendo pacífico”.



Por otro lado, expresó que fue buena la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la construcción de su nuevo edificio que tenía un costo de mil 70 millones de pesos como parte de las medidas de austeridad del organismo.



Aclaró que sería una arbitrariedad, un abuso, una extravagancia que el INE gaste tanto en construir sus oficinas.