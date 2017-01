Episcopado lamenta fallecimiento de sacerdote de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó el fallecimiento del sacerdote Joaquín Hernández, quien fue reportado como desaparecido el pasado 3 de enero en Coahuila y encontrado sin vida este jueves 12 de enero.



“La Conferencia del Episcopado Mexicano se une a la pena que embarga a monseñor Raúl Vera López, al clero, a la vida consagrada y a los fieles laicos de la Diócesis de Saltillo por el sensible fallecimiento del Pbro.

Joaquín Hernández Sifuentes”, señaló en un comunicado.



Agregó que en estos momentos de temor y sufrimiento, los cristianos “estamos ciertos que el mal no vencerá y que la muerte no es el final del mensaje de amor y esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo y que encarnó en su vida ministerial el padre Joaquín”.



La CEM pidió a Dios por el eterno descanso del cura y que asimismo conceda fortaleza a sus familiares y amigos.



El sábado, la diócesis de Saltillo encabezada por Raúl Vera, presentó ante la Procuraduría General del Estado la denuncia por la desaparición de Hernández Sifuentes, de 30 años de edad.



De acuerdo con la provincia eclesial, tras oficiar las misas de Año Nuevo el presbítero tomaría vacaciones, por lo que se reincorporaría a sus labores el 7 de enero.



Sin embargo, el fraile Víctor Sifuentes Méndez, amigo de Joaquín Hernández Sifuentes, intentó comunicarse con el sacerdote pero no tuvo respuesta.