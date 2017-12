Avanza en Panamá extradición de Roberto Borge

PANAMÁ(AP )

La Corte Suprema de Panamá dio el más reciente revés judicial al ex gobernador mexicano y abrió el camino para que finalmente sea extraditado a nuestro País, donde es buscado por corrupción.



El máximo órgano judicial informó en un comunicado que consideró improcedentes los recursos legales con los que la defensa buscaba detener el proceso de extradición de Roberto Borge, ex gobernador del estado de Quintana Roo.



Contrario a lo argumentado por la defensa de Borge, la Corte resolvió que fue procedente su detención preventiva con fines de extradición.



Borge ya no tiene más recursos legales contra su proceso de extradición y ahora dependerá el Ejecutivo panameño determinar cuándo sería enviado a México.



El ex gobernador fue detenido a inicios de junio en el aeropuerto internacional de Panamá cuando se disponía a viajar a Francia.

La fiscalía de nuestro País lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos (273 millones de dólares).



Borge gobernó de 2011 a 2016 el estado de Quintana Roo, en el Este del País.



Es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.



Su detención fue la tercera de un exgobernador del PRI en lo que va del 2017.



Durante su detención en Panamá, un tribunal panameño acogió el pedido de los fiscales mexicanos para que se incluyesen otros tres delitos más al pedido de extradición de Borges.



De este modo, se ampliaron de lavado de dinero a desempeño irregular de funciones públicas, peculado y aprovechamiento ilícito de poder.