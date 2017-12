Ricardo Anaya se registra como precandidato a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La tarde de este lunes, el ex líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se registró como precandidato a la Presidencia de la República, por este partido y por la coalición electoral Por México al Frente.



Al acudir a las oficinas de la Comisión Organizadora Electoral de Acción Nacional, Anaya entregó la documentación que la convocatoria establece, así como 10% de firmas de militantes panistas de todo el País, que se encuentran en el Listado Nominal, las cuales no podrán ser más del 5% por estado (mil 407).



"Hoy me registré como precandidato a la Presidencia de la República. Estoy listo para encabezar el cambio profundo que México necesita. ¡Hasta la victoria!", publicó en su cuenta de redes sociales.