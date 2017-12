Necesario marco legal que regule acciones del Ejército, afirma Aguiar Retes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es necesario que exista un marco legal que regule las intervenciones del Ejército, afirmó Carlos Aguiar Retes, recién nombrado nuevo Arzobispo Primado de México.



A pregunta expresa sobre su postura respecto a la Ley de Seguridad Interior, Aguiar Retes consideró que se debe establecer la normativa que el Ejército debe seguir para evitar acusaciones sobre violación a los derechos humanos.



“Es necesario que haya una ley de seguridad para que el Ejército tenga el marco legal con el cual intervenga, y no haya todo este tipo de acusaciones al ejército, es una gran institución que nos da seguridad de que proceden contra derechos humanos y que quede bien establecida la normatividad”, dijo.



De cara al proceso electoral del próximo año Aguiar Retes, recién nombrado nuevo Arzobispo Primado de México, llamó a la población a emitir un voto razonado, en el que se consideren los proyectos de cada uno de los candidatos.



En conferencia de prensa, el actual arzobispo de Tlalnepantla indicó que la sociedad no debe dejarse llevar por el “primer impulso”, sino analizar la propuestas, comentó que se reunirá con todos los candidatos de todos los partidos a fin de encontrar “sinergias” en favor de la población.



“La Iglesia tiene influencia no a partir de sus obispos sino a través del voto de los católicos, que haya un voto razonado y no dejarnos llevar por un primer impulso, sino ver los proyectos. Como institución social nos reuniremos con los candidatos, estaremos atentos a señalar a lo que creemos que hay que señalar y ojalá que nos escuchen”, subrayó.



Resaltó la transparencia y la rendición de cuentas como aspectos fundamentales para combatir la corrupción.



“Que no haya impunidad, todos somos sujetos frágiles que ante la caja abierta pecamos, si no hay esa conciencia de dar cuentas viene la tentación y la corrupción es importantísimo la rendición de cuentas”, enfatizó.



Respecto al tema de la pederastia aseguró que habrá cero tolerancia en los casos de abuso sexual de menores por parte de ministros de culto, a fin de evitar que se presenten este tipo de casos.