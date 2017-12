"Sumando esfuerzos": Se reúnen Fox y Meade

(GH)

El precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, se reunió esta mañana con el ex presidente de México, Vicente Fox.



“Con el ex presidente @VicenteFoxQue, siempre en diálogo constructivo, sumando esfuerzos”, escribió Meade acompañado de una fotografía en su cuenta de Twitter.



El ex mandatario ha mostrado públicamente su apoyo al precandidato del PRI, diciendo que “es la visión que México merece y el corazón que necesita”.



Gustavo Madero, quien fuera dirigente del Partido Acción Nacional ha criticado el acercamiento entre Fox y Meade.



Vicente Fox también apoyó a Enrique Peña Nieto en su campaña electoral por la presidencia en el 2012, cuando fue él quien sacó de la silla presidencial a ese partido en el año 2000.



Hace unos meses el ex presidente advirtió que se encargará de que Andrés Manuel López Obrador no llegué a la Presidencia de la República en 2018, aunque "presuma" de encabezar las encuestas, pues tiene sus "mañas" para impedirlo.



"Pero si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate (Andrés Manuel López Obrador) no llegue", dijo en conferencia de prensa.