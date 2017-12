Ante turbulento 2018, habrá control: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a mantener las políticas prudentes y conservadoras, aunque no populares, para garantizar la estabilidad económica en 2018, año complejo por las turbulencias del exterior y el proceso electoral en México, dice el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya.



En sus oficinas de Palacio Nacional, el recién nombrado responsable de las finanzas públicas asegura que tiene "unos zapatos grandes que llenar" al frente del cargo, sobre todo para que el País conserve el grado de inversión que le han otorgado las agencias calificadoras.



En 2018 "navegaremos de la mejor manera posible, y eso se hace a través de trabajo continuo y arduo, con políticas prudentes y conservadoras, que no siempre son las más populares, pero que le han servido bien a México", comenta en entrevista con El Universal.



Aunque aún no hay certeza sobre cómo va a quedar el paquete fiscal que impulsa el presidente Donald Trump en Estados Unidos, el funcionario asegura que el gobierno se compromete a no crear ni subir impuestos el próximo año.



González Anaya informa que concluyeron con el programa de compra de coberturas petroleras para 2018, con lo que quedan blindados los ingresos del crudo previstos en el paquete económico.



El Congreso de la Unión aprobó un precio para la mezcla mexicana de exportación de 48.5 dólares por barril y una plataforma de producción de un millón 983 toneles diarios para el próximo año.



Ambos están garantizados con la adquisición de Hacienda, dice el responsable de la dependencia.



Pepe Toño, como es conocido entre sus amigos, comenta que antes de concluir su gestión al frente de Pemex dejó la instrucción de renovar la cobertura petrolera para blindarla contra cualquier vaivén.