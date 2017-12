Muere anciana de hipotermia en Zacatecas

ZACATECAS (SUN)

Las heladas registradas en Zacatecas han cobrado la primera víctima, con la muerte por hipotermia de una mujer de 80 años de edad, en el municipio de Genaro Codina, donde el termómetro descendió hasta 10 grados bajo cero.



Juan Antonio Caldera Alaniz, director de Protección Civil, aclaró que se trata de una señora, luego que sus vecinos dieron aviso a las corporaciones, aunque al llegar al llamado, los cuerpos de rescate encontraron que la octogenaria ya no presentaba signos vitales.



En tanto, Adolfo Bonilla, secretario del Campo, informó que en una evaluación que se realizó en conjunto con la delegación de la Sagarpa, se reportaron tres tractores con daño total en el municipio de Pánuco, donde se registró una de las temperaturas más bajas en la entidad con -14.5 grados centígrados.



En cuanto a los cultivos, dijo que las afectaciones más importantes fueron en 220 hectáreas de guayaba y en un cuarto de hectárea de aguacate de manera parcial, así como en Ojocaliente hubo pérdida total en 150 hectáreas de Lechuga y 100 hectáreas de Brócoli de Loreto.



En El Salitre, Villanueva, se reportaron seis hectáreas de calabaza y tres de jitomate, con pérdida total y parcial en 20 hectáreas de guayaba; mientras que en Sombrerete y Chalchihuites las pérdidas fueron del 25 por ciento de la calabaza que se encuentra en parcela; y en Juan Aldama un productor registró daños en 60 hectáreas afectadas por la helada y la nieve.



Otros siniestros menores se registraron en los municipios de Jalpa, Juchipila,Tabasco, Huanusco, Jerez y Tepetongo en cultivos de tomate, calabacita, pepino y otras hortalizas que, de acuerdo a lo que explicó el funcionario estatal, son cultivos fuera del ciclo vegetativo, porque los productores se quisieron arriesgarse y no esperaban estas bajas temperaturas extremas.



Las autoridades agrícolas mencionan que pudiera haber probable daño en nopaleras y en próximos días se monitoreará el daño probable en frutales perennes como vid o durazno.



No obstante, Adolfo Bonilla recordó que el frío también tiene beneficios para los cultivos de invierno, así como para que la tierras de temporal descanse y sea más productivas.