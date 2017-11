Líderes de Asia-Pacífico, a favor del libre comercio: Peña Nieto

DA NANG, Vietnam(SUN)

Al concluir su participación en la Cumbre de APEC, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los líderes de la región Asia-Pacífico, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, manifestaron su convicción a favor del libre comercio.



Aclaró, al realizar hace unos momentos un balance de su participación en APEC, que cada mandatario presentó sus matices en torno a este modelo comercial pero que pudo recoger la convicción del mandatario estadounidense a favor del libre comercio.



A pregunta expresa sobre si en el retiro de los líderes de APEC el presidente Trump mantuvo su postura de no entrar grandes acuerdos a fin de privilegiar a Estados Unidos y si demás líderes de los países de la región se manifestaron por el libre comercio y contra el proteccionismo, respondió: "todos a final de cuentas hablaron de la... todos incluido el presidente Trump, en el retiro que sostuvimos nos pronunciamos abiertamente por impulsar el libre comercio, cada quien obviamente con los matices correspondientes, condiciones, y las del presidente Trump las que él ha mantenido invariablemente. Pero claramente sí puedo recoger que ahí expresó su convicción de creer en el libre comercio".



En conferencia de prensa, el Presidente de México subrayó que los países participantes en esta Cumbre de APEC "refrendamos nuestro firme compromiso con el libre comercio, con la integración regional y con el desarrollo sustentable e incluyente", dijo.



Destacó los beneficios alcanzados por las naciones que forman parte de APEC del intercambio comercial.



Apuntó: "y advertimos que los países que han optado por el proteccionismo o por las vías proteccionistas, que se han quedado aislados del crecimiento y desarrollo global realmente muy poco han logrado en términos de bienestar para sus sociedades.



"Y en contraste los países que han optado por la apertura o el libre comercio han logrado hacia su interior mayor competitividad, mayores oportunidades para su población, generación de empleo y sobretodo la promoción de innovación para poder competir en esta economía global".



Comentó que en el encuentro se hizo una revisión del avance alcanzado por los miembros de APEC a 30 años de existencia de este mecanismo, que el FMI hizo una proyección de crecimiento para la región de 3.7% para 2017 y 2018, y que hoy buscan cerrar brechas de desigualdad a fin de beneficiar con el comercio mundial a sectores como las PYMES .



Sobre su encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente Peña Nieto dijo que no se realizó una revisión del proceso de renegociación del TLCAN y sólo comentaron que este proceso mantiene su curso a través de los equipos técnicos.



Apuntó que lema de APEC para este año fue que haya un nuevo dinamismo promoviendo un futuro compartido, y por ello se enfocaron en cuatro temas centrales: fomentar el crecimiento sustentable, innovador e incluyente.



Además de que la apertura comercial, el libre comercio y el comercio que se realiza entre miembros de APEC no sólo beneficie a unos cuantos y genere mayor desigualdad sino por el contrario, que sea una plataforma de bienestar para los diferentes sectores de la sociedad y abra espacios de oportunidad para la PYMES.



"Y advertimos que en la era digital hay una plataforma extraordinaria para la internacionalización de las PYMES para que sus productos eventualmente pueda incorporarse a este gran Mercado que hacemos los países miembros de APEC", detalló.



Indicó que además hablaron de profundizar la integración económica regional, fortalecer la competitividad y la innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer las economías en su capacidad de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático.



En su balance, dijo que participó en tres encuentros de trabajo con los líderes de la región, además de encuentros bilaterales con el presidente de Vietnam, con el primer ministro de Japón y con el primer ministro de Canadá a fin de revisar los avances de la relación bilateral y ponerse al día en torno a la renegociación del TLCAN.



Agradeció la solidaridad y ayuda de naciones de este bloque tras los terremotos de septiembre pasado, entre ellos China y Estados Unidos.



Hizo notar la relevancia de que México sea miembro de APEC pues comentó que es un mecanismo que reúne a las 21economías de Asia-Pacífico, las cuales representan el 40% de la población mundial, el 60% de la riqueza que se genera en el mundo y 50% del comercio internacional.



"Para México APEC es una iniciativa prioritaria por dos principales razones: siete miembros de APEC están entre nuestros diez principales socios comerciales, al rededor del 89% de las exportaciones de México y 84% de nuestras importaciones se realizan con miembros de APEC", dijo.