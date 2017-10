Emite Profeco alerta por lavatrastes con bacteria

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó suspender de inmediato el uso del detergente líquido lavatrastes Axión toque de crema con Aloe y Vitamina E, envasado el pasado 19 de agosto bajo el lote de fabricación 7231MX111H.



De acuerdo con la alerta 64/2017, la dependencia junto con la empresa Colgate-Palmolive, S.A. de C.V. piden no utilizar las 9 mil 924 unidades del producto que principalmente pudo ser distribuido en las tiendas en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, aunque en su mayoría ya los tiene resguardado.



“Conforme al estudio microbiológico realizado por la empresa Colgate Palmolive, S.A. de C.V., arrojó la presencia de Pseudomonas Aeruginosa, lo cual representa un riesgo mínimo para la mayoría de los consumidores sanos y pudiera representar un riesgo mayor para aquellos consumidores inmunocomprometidos o que cuenten con heridas a través de las cuales, dicha bacteria pudiera entrar en contacto por el uso del producto anteriormente señalado. Si la bacteria ingresa al cuerpo a través de algún daño en la piel (quemaduras o raspones), es posible que provoque una infección que a su vez cause fiebre o nauseas. Conforme a la empresa, a la fecha, no se tiene conocimiento de incidentes o daños por esta condición no deseada”, menciona el comunicado.



Tanto la Profeco como la empresa solicitan comunicarse a través de los siguientes medios para la devolución del producto, cambio del mismo o reembolso a elección del consumidor, así como una bonificación no menor al 20% del precio de compra, no siendo necesario la exhibición de la nota o factura de compra, bastará con la entrega física del producto.



Vía telefónica al Centro de Atención al Consumidor en México al 01800 001 1400 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; o vía Internet a través de la página web: www.colgatepalmolive.com.mx/contacto.