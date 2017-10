Falsos damnificados devuelven cuatro cheques de apoyo para renta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que cuatro personas devolvieron los cheques de apoyo para renta, luego de que se anunciara que aquellas personas que cobraron este apoyo de manera irregular serían denunciadas.



“Fueron a las oficinas y que dijeron ‘bueno nosotros estábamos en un error, considerábamos que éramos personas que podíamos acceder a estos pero ya conocimos bien la explicación, los datos y fueron a regresar cuatro de estos cheques”, indicó.



Miguel Ángel Mancera informó que a la fecha, se han entregado 20 mil 867 cheques para el pago de renta temporal a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, de los cuales 14 mil 499 han sido verificados por la Contraloría General de la Ciudad de México.



Precisó que de esta cifra, en 3 mil 800 casos se han encontrado irregularidades, por lo que no volverán a ser entregados. El apoyo para renta asciende a tres mil pesos y se tiene contemplado entregarlo durante tres meses.



El contralor General, Eduardo Rovelo, indicó que los cuatro cheques fueron devueltos de manera directa en las oficinas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi); aclaró que al haber regresado los cheques, no se procederá en contra de estas cuatro personas.



Precisó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia en contra de quienes cobraron este apoyo pese a que no eran damnificados. “Vamos a constar que efectivamente haya existido dolo, que hayan suplantado identidades, que hayan hecho actos notoriamente irregulares y esos asuntos particularmente los vamos a hacer del conocimiento del Ministerio Público”, enfatizó.



Rovelo Pico aseguró que las cuatro personas que devolvieron los cheques manifestaron que “uno que habían entendido el mensaje del gobierno, que no era broma, que iba a haber consecuencias penales y la otra, que tomaron conciencia de manera cívica y patriótica y regresaron este recurso para las personas que lo necesitaban”.