Piden expulsar del PAN a Arellanes

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

La Comisión Anticorrupción de PAN pidió a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista expulsar de sus filas a la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por presuntos actos de corrupción.



La solicitud de la expulsión es por haber aplicado indebidamente los recursos del municipio, ya que el objeto del contrato no era en beneficio de la población, sino sólo de sus colaboradores cercanos, para su defensa legal en caso de que hubieren tenido una mala praxis en el ejercicio de la función pública.



Además de que hubo violaciones diversas en el procedimiento de contratación, como fue la adjudicación directa, y no por licitación como correspondía en términos de ley, hechos que también forma parte de las conclusiones de la Auditoria Superior Estatal, derivada de la revisión del mismo contrato, dicta la resolución de la Comisión.



La Comisión que encabeza el ex presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, inició la investigación en contra de la panista desde octubre de 2016, en conferencia de prensa, sostuvo que ya no habría más tolerancia en hechos de corrupción, debido a que “Acción Nacional ha entrado a una etapa de tolerancia cero.



Se acabó, si hubo tolerancia, si hubo permisidad, si hubo manga ancha, si hubo mecanismos de voltear las cara para otro lado porque así se hacen las cosas porque así se hacían las cosas y así se vale, se acabó", expresó en aquella ocasión.



A casi un año de iniciar el procedimiento la Comisión avaló que la adjudicación directa de servicios del despacho del abogado Roberto Martínez Rodríguez, durante el gobierno de Arellanes 2012-2015, por un monto de 8 millones 207 mil 546 pesos, es una “conducta susceptible de ser considerada constitutiva de corrupción”, en términos del reglamento del órgano partidista.



De acuerdo al dictamen emitido, se señala que junto con Arellanes Cervantes, pudiera haber otros militantes activos que participaron en dicho acto entre los que están: Luis Ángel Torres Garza, Aldo Ariel Cepeda López, Irasema Arriaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra, José Francisco de la Cruz Suárez y Davis Rex Ochoa Pérez.