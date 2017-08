Video de Peña Nieto y Julión sigue en el Facebook del presidente

(GH)

Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto borrara de su cuenta de Instagram la fotografía que se tomó con Julión Álvarez en el Cañón del Sumidero, el video del paseo continúa en su Facebook.El mandatario realizó una visita al estado de Chiapas el día lunes y se tomó una fotografía con el cantante y también con el gobernador Manuel Velasco, además se grabó un video.“Hoy visité por primera vez el Cañón del Sumidero, un espectáculo natural impresionante, acompañado de los chiapanecos @julionalvarez y Don Marco Antonio Hernández, prestador de servicios turísticos de la zona. Una fuerte lluvia nos agarró en el camino, pero la vista valió la pena. Gracias al Gobernador @velascom_ por su hospitalidad”, publicó el presidente en su Instagram.El 24 de marzo del año 2015 en una gira por Chiapas, Peña Nieto, declaró que el cantante era un ejemplo para la juventud mexicana.“A Julión Álvarez, muchas gracias, Julión. Un joven talento de Chiapas. Un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra, y me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana. Gracias, Julión, por estar aquí”, dijo el presidente.Manuel Velasco también había colocado una imagen en Facebook en compañía del cantante, pero también la borró.Julión Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización narcotraficante, anunció el miércoles el Departamento del Tesoro estadounidense.La agencia indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de fútbol y un casino.“Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Tesoro.Dijo que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.Con su Norteño Banda, Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero... Indispensable”.Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”, publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música regional mexicana de la revista Billboard.Ha sido nominado al Latin Grammy en varias ocasiones y ha ganado múltiples premios Lo Nuestro y Billboard.Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco, Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de Guadalajara.El zaguero y mediocampista ha jugado en cuatro mundiales.El manager de Álvarez, Alex Jiménez, no respondió de inmediato un email de la AP en busca de comentarios.El representante de Márquez, Enrique Nieto, tampoco contestó llamadas de la AP.