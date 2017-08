Perdió a su perro, hizo un cartel y su cachorro volvió

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se trata de un maltés color café, apenas un bebé y había desparecido en la colonia Obrera, en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México.



Su dueña, una niña, había completado el cartel de Se Busca con sus propias manos y con un dibujo de su mascota extraviada:“Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo es un bebé te digo no es mucha la recompensa. Traía una pechera por si algo por favor no te lo quedes” (sic).



La recompensa que ofreció a quien se lo devolviera: Un chocolate.



El letrero fue visto por un usuario de redes sociales y por los responsables de una organización dedicada a la rehabilitación canina llamada Oceanican, que de inmediato pidió a sus seguidores en Facebook que ayudaran en la búsqueda del maltés.

El mensaje se hizo viral.



Horas después, y gracias aparentemente a que el perro tenía un collar con los datos de contacto, Morgan volvió a casa con su dueña.



La organización Protectora de Animales México publicó en su página de Facebook la imagen del rencuentro de la pequeña y su perro.



El caso fue seguido en redes por miles de personas.