Van 25 mil 694 detenciones de menores en la frontera, dice PRI

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados dio a conocer que en lo que va del 2017 se han registrado 25 mil 694 detenciones de niñas, niños y adolescentes no acompañados en la frontera de México y Estados Unidos, y de éstos, tres mil 717 son mexicanos, según el más reciente reporte de la Patrulla Fronteriza del vecino del Norte.



A través del diputado priísta, Tomás Roberto Montoya Díaz, informó que en el 2012, México detuvo a 6 mil 107 NNA no acompañados; en 2013 sumaron 9 mil 630; en 2014 aumentaron a 19 mil 549, y la cifra resultó alarmante en 2015, con 30 mil 704 detenciones registradas.



Por ello, propuso una iniciativa para reformar los artículos 29, 73, 109, 112 y 120 de la Ley de Migración, para proteger a niños, niñas y adolescentes (NNA) repatriados, la cual será analizada por la Comisión de Asuntos Migratorios.



La reforma jurídica busca “garantizar la atención integral de NNA migrantes, acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados”, así como “habilitar espacios de alojamiento o albergues que brinden la atención adecuada a NNA migrantes y garantizar su protección”.



Además, establecer que “las NNA migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados serán alojados únicamente en los espacios o albergues habilitados por los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF”, los cuales deberán velar por el interés superior de la niñez.



La proporción de NNA no acompañados ha ido en aumento, pasando de 49.1% en 2007 a 84.4% en 2015.



La problemática relativa a NNA migrantes no acompañados del corredor Centroamérica-México-Estados Unidos, mencionó el legislador federal, se divide en dos principales flujos: el de Norte a Sur, constituido mayoritariamente por NNA mexicanos repatriados del vecino país al nuestro, y el que corresponde a NNA extranjeros que cruzaron la frontera sur de México.



En este sentido, durante 2016 los consulados de México en la frontera con Estados Unidos registraron -en el primero de los flujos- 10 mil 529 NNA no acompañados repatriados en la frontera sur del vecino país, de los cuales 9 mil 546 eran hombres y 983 mujeres, con un intervalo de edades que va de los 12 a los 17 años.



Respecto al otro flujo, el diputado priísta refirió que en los últimos diez años se ha observado un incremento continuo e importante en la cantidad de NNA de origen centroamericano que transitan por México hasta llegar a la zona limítrofe Norte.



Resaltó que México dejó de ser solamente un país de emigración para convertirse en un país de tránsito masivo de población, debido, entre otros factores, al reforzamiento de las políticas migratorias restrictivas.



Destacó que de ser aprobada su iniciativa de reforma, se apremiará la necesidad de configurar políticas y programas efectivos que ayuden a garantizar el respeto y protección de los derechos de los NNA migrantes.