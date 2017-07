CDMX: Tiran a bebé a la basura por error en hospital Ajusco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cuerpo de una bebé con sábanas envueltas fue encontrado en un basurero del hospital Ajusco Medio, ubicado en la delegación Tlalpan.



Los padres de la criatura dieron a conocer que el incidente derivó de una negligencia médica, porque aparentemente el personal de intendencia no se percató de que el bebé estaba en un depósito de sábanas sucias y lo arrojó a la basura.



La señora Verónica Martínez, abuela paterna de la bebé, explicó que la tarde del lunes su nuera identificada como Ana Laura Martínez, de 29 años de edad, ingresó al hospital con dolores de parto, sin embargo, le advirtieron que la bebé ya no tenía signos vitales.



Aún así, tardaron poco más de cuatro horas en atenderla.



Una vez ingresada al quirófano la mujer estuvo dos horas en labor de parto; después de la operación le notificaron que lamentablemente no pudieron hacer nada por la bebé.



Una hora después pidieron verla físicamente, pero fue en ese momento que los médicos se dieron cuenta que el cuerpo no fue colocado en el lugar correcto, por lo que empezaron a buscarla.



Hasta las 15:00 horas, un empleado de limpieza avisó que el cuerpo estaba en un contenedor de basura.



Al momento de revisar a la menor, según cuenta la abuela quien denunció los hechos, estaba con golpes en todo el cuerpo, pues pasó más de 5 horas en la basura y sobre ella arrojaron desechos y residuos tóxicos como jeringas y otros productos.



Ante esta situación, los familiares exigen una explicación de las autoridades, porque el trato que recibió la madre y el descuido de los médicos "desencadenó la muerte de la bebé". Y expresaron que los corrieron del recinto sin entregarles el cuerpo.



“Queremos que nos dé una explicación, que nos digan qué pasó, porque mi nieta apareció en la basura. Sabíamos que el parto era de alto riesgo, pero si la hubieran atendido a tiempo la bebe estaría viva, y aunque muriera, merece un trato digno”, dijo.



La señora Verónica agrega: “Yo la vi, estaba toda moreteada y molida. Un intendente me dice que los médicos no la colocaron en el lugar correcto, sólo la envolvieron en sábanas, entonces otro pasó y como vio las sábanas todas ensangrentadas las tiró a la basura”.



Responde la Secretaría de Salud capitalina



En un comunicado, la Secretaría de Salud reconoció que un óbito (cuerpo sin vida, es decir que la muerte sucedió en el útero materno antes del alumbramiento) terminó en la basura.



Explicó que el cuerpo fue trasladado al área de patología donde se encuentran las gavetas, lugar donde se colocan los cadáveres.



Pero una mujer asignada a la limpieza de esa área, sacó el cuerpo del bebé y lo depositó en el contenedor de basura, aparentemente sin darse cuenta de la presencia del óbito que estaba envuelto en sábanas.



Ante esta situación, se dio aviso a la PGJ con el objetivo de levantar las actas correspondientes, que se realice una investigación y deslinde de responsabilidades.



“Por instrucciones del jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera y del secretario de Salud, Armando Ahued, se ha solicitado a la Procuraduría realizar todas las acciones legales necesarias para esclarecer los hechos y actuar contra quien resulte responsable”.



Además, el gobierno de la Ciudad de México ofreció una disculpa a los padres con el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, así como todo el apoyo a la familia para cubrir los gastos del servicio funerario, además del apoyo médico y sicológico.



El cuerpo del bebé ya fue entregado a su padre y familiares; la madre aún sigue hospitalizada.